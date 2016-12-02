Погода может помешать ракетным пускам Украины

Второй день ракетных стрельб, проводимых вооруженными силами Украины в Черном море, омрачен ухудшением погодных условий, сообщил начальник пресс-центра воздушного командования «Юг» Владимир Крыжановский.

По его словам, синоптики прогнозируют усиление ветра, утром был сильный туман. Крыжановский уточнил, что если позволят условия, то во второй день программа учений будет приблизительно такая, как и вчера.

Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб 1 и 2 декабря, не согласовав это с российской стороной. Так как учения проводятся вблизи границ Крыма, Россия направила Украине ноту, в которой говорится о том, что ракеты, попавшие на территорию РФ, будут уничтожены силами ПВО, сообщает ТАСС.

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