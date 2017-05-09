Погода не испортит праздничный салют в Москве
Установившаяся в Москве дождливая, облачная погода не помешает проведению праздничного салюта в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщил руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский.
По его словам, салют запланирован на 22 часа по московскому времени. Небо над столицей озарят около десяти тысяч фейерверков.
Уточняется, что в течение десяти минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов, сообщает «Вечерняя Москва».
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