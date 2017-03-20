Погибший в СИЗО топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов оказал сопротивление убийцам

Результаты осмотра тела погибшего в московском СИЗО исполнительного директора государственной корпорации «Роскосмос» по качеству и надежности Владимира Евдокимова не оставляют сомнений в том, что он перед смертью оказал активное сопротивление нападавшим.

- По результатам осмотра тела погибшего на основе обнаруженных на теле изменений можно предварительно предположить, что погибший перед смертью пытался оказать сопротивление, однако его сил не хватило, - рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, предварительные выводы следствия таковы, что Евдокимов был убит, а не нанес себе смертельные ранения самостоятельно.

- Предварительно можно утверждать, что смерть наступила не в результате самостоятельно нанесенных себе увечий, а насильственных действий третьих лиц, - подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что арестованный по обвинению в мошенничестве топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов был обнаружен в камере московского СИЗО №5 мертвым с множественными колотыми ранениями груди. Эту информацию подтвердила представитель столичного главка следственного комитета СКР Юлия Иванова.

Как заявила официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина, в связи с инцидентом начата прокурорская проверка, действиям должностных лиц СИЗО будет дана правовая оценка.

Источники в правоохранительных органах также сообщают, что убийство Евдокимова могло носить заказной характер. В пользу этой версии говорит тот факт, что подозреваемый дал согласие сотрудничать со следствием.