Погибший в Подмосковье иностранец был отравлен

В лесной зоне Мытищинского района в Подмосковье обнаружено тело гражданина Франции и Великобритании без верхней одежды, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, иностранец был отравлен неизвестным веществом. Следствие установило, что 22-летний мужчина прибыл в Россию по туристической визе.

Ранее сообщалось, что англичанка и двое братьев-французов, в числе которых и был впоследствии погибший иностранец, были ограблены в такси в Москве. Преступник высадил потерпевших на окраине города. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».