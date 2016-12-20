Погибший в Подмосковье иностранец был отравлен
В лесной зоне Мытищинского района в Подмосковье обнаружено тело гражданина Франции и Великобритании без верхней одежды, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.
По предварительным данным, иностранец был отравлен неизвестным веществом. Следствие установило, что 22-летний мужчина прибыл в Россию по туристической визе.
Ранее сообщалось, что англичанка и двое братьев-французов, в числе которых и был впоследствии погибший иностранец, были ограблены в такси в Москве. Преступник высадил потерпевших на окраине города. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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