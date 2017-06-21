Погибший в ДТП 6-летний ребенок из Балашихи был пьян

Следственный комитет России провел дополнительную экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего под колесами автомобиля 6-летнего мальчика в Балашихе.

Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя. Для нового исследования взяли образцы крови, оставшиеся на машине, которая сбила ребенка. Подлинность образцов подтвердили, сравнив их с кровью матери, сообщает РИА Новости.

23 апреля в Балашихе местная жительница нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте.

Следствие установит, в каких количествах и при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное.