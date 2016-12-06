Погибших в Алеппо медиков похоронят в Биробиджане

Две медсестры, погибшие в результате обстрела российского мобильного госпиталя в сирийском Алеппо, были из Биробиджана. Они служили в местном военном госпитале.

Представитель госпиталя Виталий Красовский рассказал «Интерфаксу», что начальник медучжреждения отправился в Москву за телами погибших. Они будут похоронены 8-9 декабря. По его словам, в настоящее время решаются вопросы с кладбищем, отпеванием, почетным караулом. Собеседник агентства добавил, что у медсестер остались семьи.

Инцидент произошел накануне. Одна женщина-медик погибла на месте, вторая скончалась от ранений в больнице. Кроме того, была ранена педиатр и несколько местных жителей, пришедших на прием. В Минобороны РФ атаку на госпиталь назвали «хладнокровным убийством».