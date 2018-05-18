В ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения

В ночь на 18 мая в Донбассе погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным Мамай, сообщили в «Союзе добровольцев Донбасса».

Уточняется, что он получил тяжелое ранение в авдеевской промзоне и умер в больнице во время срочной операции.

«Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своём боевом посту», — говорится в сообщении.

Согласно данным Союза, батальон, которым управлял Мамиев, находится в одном из самых опасных направлений на окраине Донецка.

Прощание с командиром пройдет в ДНР, похоронят его на родине, в Северной Осетии, сообщает «Национальная служба новостей».