В ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения
В ночь на 18 мая в Донбассе погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным Мамай, сообщили в «Союзе добровольцев Донбасса».
Уточняется, что он получил тяжелое ранение в авдеевской промзоне и умер в больнице во время срочной операции.
«Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своём боевом посту», — говорится в сообщении.
Согласно данным Союза, батальон, которым управлял Мамиев, находится в одном из самых опасных направлений на окраине Донецка.
Прощание с командиром пройдет в ДНР, похоронят его на родине, в Северной Осетии, сообщает «Национальная служба новостей».
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