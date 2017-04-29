МВД погасило долг перед адвокатами по назначению

Правоохранительные и судебные органы России выплатили адвокатам 700 миллионов долга за 2016 год.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральную палату адвокатов России, «львиная доля долгов приходилась на органы дознания и следствия МВД, которые на конец прошлого года не выплатили защите 700 миллионов рублей».

Известно, что на сегодняшний день задолженность перед адвокатами полностью ликвидирована. В организации уточнили, что до сих пор остаются долги перед некоторыми региональными палатами. По информации «Ъ», задолженность перед адвокатами, защищавшими людей, не имеющих возможности оплатить услуги, увеличилась с 210,8 миллионов рублей в 2015 году до 700 миллионов к концу 2016 года.

В настоящее время Минфин разрабытывает проект федерального закона о внесении поправок в бюджет 2017 года и планового периода 2018-2019 годов. В ведомстве подчеркнули: «По окончании этой работы будет принято решение о дальнейшем финансировании расходов на оплату труда адвокатов».