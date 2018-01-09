Поезда московского метро увеличат на один вагон
С 10 января по Сокольнической линии московского метро начнут ходить поезда, состоящие из восьми вагонов.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, это должно значительно снизить загруженность ветки. Благодаря одному добавочному вагону появятся 186 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки, передает НСН.
В настоящее время составы московского метро насчитывают по семь вагонов. До относительно недавнего времени это было обусловлено размерами платформ на станциях.
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