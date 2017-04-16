Поезда московского метро впервые доставили Благодатный огонь в храмы столицы

Поезда московского метро впервые доставили Благодатный огонь к пасхальным богослужениям в несколько храмов столицы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена Москвы, доставка огня к праздничным службам в храмы столицы впервые была организована московской подземкой совместно с Фондом Андрея Первозванного. Четыре лампады, зажженные от священного огня в Иерусалиме, прибыли ночью для пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

Пресс-служба московского метро сообщает: «Лампады с Благодатным огнём были доставлены по линиям метрополитена в периферийные приходы Московской епархии – Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы Живоначальной в Останкине».

16 апреля верующие отмечают главный христианский праздник - Воскресение Христово. Во всех православных храмах ночью прошли пасхальные богослужения.