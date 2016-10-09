С поезда из Анапы сняли четверых детей с отравлением

В Липецке с поезда сняли четверых детей, ехавших с отдыха в Анапе. У детей от 6 до 16 лет диагностировано острое пищевое отравление.

Поезд следовал по маршруту Анапа - Санкт-Петербург - Петрозаводск. Детей госпитализировали в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу. В Липецке всех детей в поезде осмотрели врачи.

Железнодорожный состав будет следовать через Москву, где детей повторно осмотрят медики. Известно, что у других детей также поднималась температура, но им уже стало лучше. Всего из Анапы в Петрозаводск направлялись 282 ребенка, сообщает ТАСС.