С поезда из Анапы сняли четверых детей с отравлением
В Липецке с поезда сняли четверых детей, ехавших с отдыха в Анапе. У детей от 6 до 16 лет диагностировано острое пищевое отравление.
Поезд следовал по маршруту Анапа - Санкт-Петербург - Петрозаводск. Детей госпитализировали в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу. В Липецке всех детей в поезде осмотрели врачи.
Железнодорожный состав будет следовать через Москву, где детей повторно осмотрят медики. Известно, что у других детей также поднималась температура, но им уже стало лучше. Всего из Анапы в Петрозаводск направлялись 282 ребенка, сообщает ТАСС.
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