Поезда «Аэроэкспресса» подключили к Wi-Fi
Бесплатный Wi-Fi появился во всех поездах и терминалах "Аэроэкспресс". Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Валерий Федоров. Провайдером интернета в аэроэкспрессах стал оператор московского метро "МаксимаТелеком", сообщает ТАСС.
Таким образом, в Москве создана крупнейшая на транспорте в Европе бесшовная зона с высокоскоростным бесплатным выходом в интернет. На этот момент Wi-Fi-роутерами, действующими на сетях 3G и 4G, оборудованы более 7,2 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов.
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