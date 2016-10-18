Поезда «Аэроэкспресса» подключили к Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi появился во всех поездах и терминалах "Аэроэкспресс". Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Валерий Федоров. Провайдером интернета в аэроэкспрессах стал оператор московского метро "МаксимаТелеком", сообщает ТАСС.

Таким образом, в Москве создана крупнейшая на транспорте в Европе бесшовная зона с высокоскоростным бесплатным выходом в интернет. На этот момент Wi-Fi-роутерами, действующими на сетях 3G и 4G, оборудованы более 7,2 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов.