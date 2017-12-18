В США поезд сорвался с моста
В американском штате Вашингтон скоростной поезд сошел с рельсов в момент проезда по мосту. Один из его вагонов рухнул вниз на шоссе.
В местной полиции заявили, что в результате инцидента пострадали люди, однако точно количество раненых не называется, сообщает телеканал NBC.
Поезд принадлежит компании Amtrak. Там заявили, что знают о произошедшем, но комментариев пока не дают.
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