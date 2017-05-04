Поезд снес двух человек на переезде в Ленинск-Кузнецком

Поспорившая пара из Ленинска-Кузнецкого на переезде недалеко от поселка Дачный попала под колеса поезда.

29-летний мужчина и 46-летняя женщина возвращались с покупками в поселок Дачный. Дойдя до железнодорожного переезда, мужчина решил перебежать через рельсы перед появившимся поездом. Женщина отговаривала его от поступка. В итоге на рельсах оказались оба.

Женщина получила сильнейший удар по голове и скончалась на месте. Ее друг, которого отбросило в сторону, пострадал в меньшей степени и был доставлен в реанимацию, отмечает RG.ru.