Поезд снес двух человек на переезде в Ленинск-Кузнецком
Поспорившая пара из Ленинска-Кузнецкого на переезде недалеко от поселка Дачный попала под колеса поезда.
29-летний мужчина и 46-летняя женщина возвращались с покупками в поселок Дачный. Дойдя до железнодорожного переезда, мужчина решил перебежать через рельсы перед появившимся поездом. Женщина отговаривала его от поступка. В итоге на рельсах оказались оба.
Женщина получила сильнейший удар по голове и скончалась на месте. Ее друг, которого отбросило в сторону, пострадал в меньшей степени и был доставлен в реанимацию, отмечает RG.ru.
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