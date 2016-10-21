Поезд с опасными материалами врезался в здание на вокзале в Германии

На вокзале в Лейпциге (Германия) поезд с опасными материалами врезался в здание диспетчерской службы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

В полиции отметили, что один из сотрудников вокзала получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Локомотив и поезд также получили повреждения.

Место происшествия оцеплено полицией. Правоохранители проводят расследование.