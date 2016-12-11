Поезд в московском метро задел пенсионерку

Пенсионерка получила травму на станции «Медведково» московского метрополитена, высунув голову в тоннель, чтобы посмотреть время на табло, сообщил глава пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент произошел в 10:15 мск, прибывшие на место ЧП медики констатировали у женщины ушиб головы.

Мышляев отметил, что пенсионерку, получившую удар зеркалом поезда, спасло то, что состав двигался медленно. Об этом сообщает «Российская газета».