Поезд в московском метро задел пенсионерку
Пенсионерка получила травму на станции «Медведково» московского метрополитена, высунув голову в тоннель, чтобы посмотреть время на табло, сообщил глава пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.
По его словам, инцидент произошел в 10:15 мск, прибывшие на место ЧП медики констатировали у женщины ушиб головы.
Мышляев отметил, что пенсионерку, получившую удар зеркалом поезда, спасло то, что состав двигался медленно. Об этом сообщает «Российская газета».
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