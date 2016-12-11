Поезд в московском метро задел пенсионерку

Пенсионерка получила травму на станции «Медведково» московского метрополитена, высунув голову в тоннель, чтобы посмотреть время на табло, сообщил глава пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент произошел в 10:15 мск, прибывшие на место ЧП медики констатировали у женщины ушиб головы.

Мышляев отметил, что пенсионерку, получившую удар зеркалом поезда, спасло то, что состав двигался медленно. Об этом сообщает «Российская газета».

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: происшествия
Следующая новость Генсек НАТО выразил готовность оказать помощь Турции в борьбе с терроризмом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО