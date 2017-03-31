Поэта Евтушенко госпитализировали в США
Поэт Евгений Евтушенко попал в больницу в США. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Супруга поэта Мария Новикова рассказала ТАСС, что его госпитализация не связана с плановым обследованием. Подробности она сообщить отказалась.
Евтушенко родился в 1933 году, а в 1949-м опубликовал сове первое стихотворение. Три года спустя вышла его первая книга. Всего на его счету свыше 150 книг, которые переведены на многие языки. В США поэт проживает с 1991 года.
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