Поэта Евтушенко госпитализировали в США

Поэт Евгений Евтушенко попал в больницу в США. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Супруга поэта Мария Новикова рассказала ТАСС, что его госпитализация не связана с плановым обследованием. Подробности она сообщить отказалась.

Евтушенко родился в 1933 году, а в 1949-м опубликовал сове первое стихотворение. Три года спустя вышла его первая книга. Всего на его счету свыше 150 книг, которые переведены на многие языки. В США поэт проживает с 1991 года.