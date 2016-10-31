Подводный робот испытали в Восточно-Сибирском море
Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Платформа», сооружен сотрудниками Томского политехнического университета (ТПУ) и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН, удачно прошел проверки в Восточно-Сибирском море.
Замечается, что в ходе испытаний робот занимался изучением продвижения подводной мерзлоты. Автономный необитаемый подводный аппарат использовался для обнаружения метана подо льдами Арктики, сообщает «Экономика Сегодня».
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