Подводные камни при страховании имущества

Россияне стали чаще страховать свое имущество, в том числе риски ущерба соседям. В настоящее время на рынке страховых услуг наблюдается огромное разнообразие страховок и условий к ним, но как не остаться без выплат, в случае наступления страхового случая?

Например, многие компании предлагают купить полис через Интернет. Это избавляет от необходимости осмотра квартиры страховым агентом или от поездки в офис. Заключая договор, необходимо помнить, что без оригинала договора получить выплату будет невозможно.

Вместе с тем, все условия страхования, вероятные ограничения, дополнительные нюансы, расшифровка терминологии содержатся в дополнительных документах, с которыми покупатель полиса знакомится под подпись, но на руки может не получить. Это форма так называемого договора присоединения. Изменить такой договор может только страховщик.

Многие страховщики предлагают так называемое комплексное страхование. Вместе с тем, из-за обилия нюансов, есть риск ошибиться с «набором опций» и застраховать что-то не то. Например, при покупке страховки «От потопа» не страхуется риск от кражи, а «Ремонт» – от залива соседями. Поэтому всегда надо изучать раздел договора «Предметы страхования».

Для подтверждения стоимости страхуемого имущества необходимо также доказать его стоимость, однако, чеки и на мебель или матрас сохраняются крайне редко, поэтому, скорее всего, такие предметы будут оценены по минимальной стоимости. Если, например, обгорела мебель на кухне, то индивидуальный проект на заказ будет оценен как типовой модульный комплект.

Покупая страховку, всегда нужно помнить: для страховой будут нужны документы. Если кража – то как минимум зарегистрированное заявление, а, если протечка – грамотно составленный акт ЖЭКа, пишет «Санкт-Петербург.ру».