Подводные камни договора долевого участия

Покупка квартиры в строящемся многоквартирном доме связана с большими рисками. Задержка по срокам, некачественные материалы, сложности с регистрацией прав собственности.

Минимизировать временные и финансовые потери возможно внимательно изучив так называемый договор долевого участия (ДДУ).

Эксперты советуют перед подписанием документа купли-продажи квартиры обязательно проверить репутацию застройщика.

Далее стоит обратить внимание на первый же пункт договора, в котором прописаны будущие характеристики жилья, а также указан срок завершения строительства и передачи ключей.

Застройщики часто обманывают покупателей, заставляя, например, оплатить метраж балкона, который, в отличие от лоджии, не входит в жилое помещение.

Все застройщики называют метраж квартиры проектным – он может измениться по факту завершения строительства как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Практика показывает, что чаще всего – в сторону уменьшения, поэтому при покупке квартиры-студии метражом в 21 квадратный метр будьте готовы получить крошечную коморку еще меньшей площади. Вместе с тем, если застройщик построил объект меньшей площади – он должен вернуть за нее денежные средства, если же построил больше – то дольщик должен доплатить.

В договоре, как правило, указано допустимое расхождение в площади, в рамках которого ни продавец, ни покупатель не получает компенсаций.

Кроме того, в договоре обязательно должна быть зафиксирована цена одного квадратного метра строящегося объекта. Важным моментом является зафиксированная дата завершения строительства и дата ввода в эксплуатацию, между ними может быть срок от полугода до года.

Процесс передачи квартиры также оговаривается в документе.

В большинстве случаев застройщик не будет менять текст договора под ваши пожелания. Если какой-то пункт вас не устраивает – ищите другого застройщика, пишет «Санкт-Петербург.ру».