ВКС РФ подводит итоги за неделю
Около 530 боевых вылетов, в ходе которых были уничтожены 1320 объектов боевиков, совершено ВКС РФ в Сирии за неделю.
От боевиков запрещенной в Российской Федерации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) освобождено уже более 98% территории Сирии.
Как стало известно, разведывательной деятельностью у воздушных и морских границ России за неделю занимался 21 летательный аппарат и три корабля. Нарушений на границе, как сообщалось, не было, передает «Ura.ru».
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