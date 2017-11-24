ВКС РФ подводит итоги за неделю

Около 530 боевых вылетов, в ходе которых были уничтожены 1320 объектов боевиков, совершено ВКС РФ в Сирии за неделю.

От боевиков запрещенной в Российской Федерации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) освобождено уже более 98% территории Сирии.

Как стало известно, разведывательной деятельностью у воздушных и морских границ России за неделю занимался 21 летательный аппарат и три корабля. Нарушений на границе, как сообщалось, не было, передает «Ura.ru».