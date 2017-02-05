ООН подвергла резкой критике социальную политику Киева на востоке Украины

Представитель международной организации Нил Уокер от лица ООН выразил крайнее недоумение действиями, точнее, бездействием украинских властей в отношении пенсионеров и других социально незащищенных групп населения на территории Донбасса.

«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий (в Донбассе)», - цитирует ТАСС координатора системы ООН на Украине Нила Уокера.

По его словам, в некоторых случаях людей изымали из списков выплат и такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. Как подчеркнул Нил Уокер, ООН настаивает на том, что «все граждане имеют право на соцвыплаты», вне зависимости от их места проживания и статуса пенсионеров либо временно перемещенных лиц.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года.