ВСУ подвели к линии соприкосновения в Донбассе «Ураганы» и гаубицы

Разведка ДНР зафиксировала усиление позиций Вооруженных сир Украины на линии соприкосновения в Донбассе шестью установками РСЗО «Ураган» и самоходными гаубицами. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Согласно полученным данным, в селе Гранитное (под Тельманово, в полукилометре от линии соприкосновения) и Дзержинске (под Горловкой, в 5 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение в общей сложности двенадцати 152-мм самоходных гаубиц «Акация». В Курахово (к западу от Донецка, в 18 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие шести РСЗО «Ураган».

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