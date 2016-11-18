ВСУ подвели к линии соприкосновения в Донбассе десятки танков и тяжелую артиллерию

Разведка ДНР зафиксировала усиление позиций ВСУ танками, минометами, тяжелой и реактивной артиллерией, также к линии соприкосновения переброшены боевики националистической группировки «Азов». Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Установлены новые объекты ВСУ для поражения нашими подразделениями в случае перехода противника в наступление. Так, на горловском направлении выявлен дивизион РСЗО «Град», батарея 120-мм минометов и рота личного состава, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Также, по данным Басурина, противник сосредоточил под Донецком взвод САУ «Гиацинт» калибром 152 мм, две батареи 120-мм минометов, по взводу танков и гаубиц Д-30, механизированная рота и рота личного состава. На мариупольском направлении выявлены батарея 152-мм САУ «Акация», взвод САУ «Гиацинт-Б», батарея 122 мм САУ «Гвоздика», две батареи 120 мм минометов, взвод гаубиц Д-30, танковый взвод и рота личного состава полка «Азов».