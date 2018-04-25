ФАС подумает о снижении акцизов на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова подумать о снижении акцизов на нефтепродукты в том случае, если цена на нефть значительно вырастет, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

По его словам, акцизы в последние годы были главной причиной, провоцирующей рост цен на топливо.

Артемьев также отметил, что текущее повышение мировых цен на нефть «хорошо для российского бюджета, который получит дополнительные доходы, они будут направлены на социальную сферу, на те же дороги, например, в Крыму».

При этом он подчеркнул, что есть и обратная сторона.

«У нас рыночное ценообразование, и, если мировые цены растут, они не могут не расти в оптовом звене и в России. ФАС, сравнивая мировые цены с внутренними, должна понимать, что цены будут немного расти», - пояснил Артемьев, добавив, что ведомство сейчас занято тем, чтобы было большое предложение нефтепродуктов на бирже.

«Когда и акцизы растут, и рост на мировых рынках - придется некоторое время потерпеть», - цитирует «Интерфакс» слова главы ФАС.

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