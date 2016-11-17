ВСУ подтянули к Мариуполю установки «Град» и САУ

Вооруженные силы Украины укрепляют свои позиции на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом на брифинге в Донецке сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Согласно данным разведчиков, в районе Артемовска (10 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение двух 152 мм САУ «Гиацинт» в Водяном (южный участок фронта, 1 км от линии соприкосновения) и Старогнатовке (под Волновахой, 3 км от линии соприкосновения) — огневые позиции в общей сложности пяти 120 мм минометов.

- Прибытие шести РСЗО «Град» отмечено в районе Мариуполя (1 км от линии соприкосновения), — подчеркнул Басурин.