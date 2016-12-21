ВСУ подтянули к линии соприкосновения в Донбассе танки и гаубицы

Разведка ДНР зафиксировала прибытие на линию соприкосновения в Донбассе танков, гаубиц, БМП и минометов Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Так, по словам представителя силовых структур республики, в районе Артемовска (10 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие четырех танков и восьми БМП, в Новоселовке Второй (Мариупольское направление, 3 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение четырех 82 мм минометов. На Мариупольском направлении, в районе сел Трудовское (10 км от линии соприкосновения) и Талаковка (3 км от линии соприкосновения) выявлены местонахождения десяти танков и трех 122 мм буксируемых гаубиц Д-30.