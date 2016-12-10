ВСУ подтянули к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию
Украинские силовики концентрируют у линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и минометы. Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ.
"В районе Новотроицкого выявлено местонахождение четырех 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Акация", — приводит слова Басурина РИА Новости.
По его словам, в районе Авдеевки и Марьинки выявлено местонахождение девяти минометов. Он также сообщил об обстреле силовиками "Правого сектора" позиций ВСУ на Мариупольском направлении.
Следующая новость В Мурманске в сугробе нашли экзотического зверька
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии