ВСУ подтянули к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию

Украинские силовики концентрируют у линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и минометы. Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ.

"В районе Новотроицкого выявлено местонахождение четырех 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Акация", — приводит слова Басурина РИА Новости.

По его словам, в районе Авдеевки и Марьинки выявлено местонахождение девяти минометов. Он также сообщил об обстреле силовиками "Правого сектора" позиций ВСУ на Мариупольском направлении.