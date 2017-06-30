ФСБ подтвердило задержание пограничников на Украине
Пограничное управление ФСБ России по республике Крым подтвердило задержание двух российских пограничников украинской стороной, которые сбились с маршрута.
Как уточняет ведомство, инцидент произошел в ночь на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска.
Представитель ФСБ пояснил, что два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны.
«Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию Российской Федерации», - цитирует «Интерфакс» сообщении российского ведомства.
Ранее Каланчакский суд арестовал заблудившихся российских пограничников на 15 суток.
Следующая новость В Подмосковье подростков обстреляли из травмата
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии