ФСБ подтвердило задержание пограничников на Украине

Пограничное управление ФСБ России по республике Крым подтвердило задержание двух российских пограничников украинской стороной, которые сбились с маршрута.

Как уточняет ведомство, инцидент произошел в ночь на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска.

Представитель ФСБ пояснил, что два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны.

«Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию Российской Федерации», - цитирует «Интерфакс» сообщении российского ведомства.

Ранее Каланчакский суд арестовал заблудившихся российских пограничников на 15 суток.