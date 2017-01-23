Хуг подтвердил размещение позиций ВСУ вблизи Донецкой фильтровальной станции

Выступая на пресс-конференции в Донецке, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подтвердил, что Вооруженные силы Украины разместили свои позиции в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции.

- Находясь на ДФС, мы видели, как со стороны, подконтрольной правительству Украины, строятся новые военные объекты. Они находятся не в открытом поле, а в месте, где можно нанести урон. Населенный пункт Крутая Балка и ДФС по сути находятся посредине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдет, — цитирует Хуга Донецкое агентство новостей.

Ранее Хуг побывал с инспекцией на Донецкой фильтровальной станции. В момент посещения станции представителями ОБСЕ и СЦКК в районе ДФС были зафиксированы обстрелы со стороны украинских военных.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Это прежде всего города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент контролируется Киевом. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.