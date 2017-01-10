МИД ОАЭ подтвердил факт ранения посла страны в афганском Кандагаре

В результате теракта в афганском Кандагаре получил ранение посол ОАЭ Али Кааби. Эту информацию официально подтвердил МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

Кааби находился в Кандагаре для участия в церемонии открытия приюта для беспризорников, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатическое ведомство ОАЭ.

Кроме посла, ранения получили губернатор афганской провинции Кандагар и еще несколько официальных лиц как из ОАЭ, так и из Афганистана. О состоянии раненых поступает противоречивая информация.

Ранее афганские СМИ сообщили, что в результате взрыва в доме приемов местной администрации в афганском Кандагаре погибли девять человек. Взрыв произошел в тот момент, когда там проходила встреча губернатора афганской провинции Хумаюна Азизи с послом ОАЭ в Афганистане Кааби.

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