США подталкивают мир к новой гонке вооружений

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в подготовке мира к новой гонке вооружений.

По его словам, все действия США направлены на подталкивание мирового сообщества к новой гонке вооружений, чтобы сохранить гегемонию в международных отношениях в условиях перераспределения сферы влияния и ужесточения конкурентной среды за региональное и глобальное лидерство.

При этом, Шойгу отметил, что США для достижения своей цели задействуют в том числе и военные средства.

По мнению Шойгу, доктринальные документы США в сфере национальной безопасности и обороны также демонстрируют неготовность США к равноправному сотрудничеству, сообщает агентство Nation news.