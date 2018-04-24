США подталкивают мир к новой гонке вооружений
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в подготовке мира к новой гонке вооружений.
По его словам, все действия США направлены на подталкивание мирового сообщества к новой гонке вооружений, чтобы сохранить гегемонию в международных отношениях в условиях перераспределения сферы влияния и ужесточения конкурентной среды за региональное и глобальное лидерство.
При этом, Шойгу отметил, что США для достижения своей цели задействуют в том числе и военные средства.
По мнению Шойгу, доктринальные документы США в сфере национальной безопасности и обороны также демонстрируют неготовность США к равноправному сотрудничеству, сообщает агентство Nation news.
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