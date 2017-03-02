Из 100 подсудимых 90 признают свою вину
Зампредседателя Верховного суда России Владимир Давыдов объяснил малое количество оправдательных приговоров тем, что большинство подсудимых сами признают свою вину в совершенных преступлениях.
«Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт», - цитирует его «Интерфакс». Давыдов также отметил, что 65% дел рассматриваются в особом порядке. Он предусматривает признание вины, при котором подсудимому назначается наказание, не превышающее двух третей от максимального.
Давыдов добавил, что СМИ часто критикуют отечественную судебную систему за малое количество оправдательный приговоров. Однако, по его мнению, эта критика напрасна.
Агентство отмечает, что в последние годы число оправдательных приговоров в РФ не достигает и одного процента.
Следующая новость США подготовили сценарий военного удара по КНДР
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии