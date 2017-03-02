Из 100 подсудимых 90 признают свою вину

Зампредседателя Верховного суда России Владимир Давыдов объяснил малое количество оправдательных приговоров тем, что большинство подсудимых сами признают свою вину в совершенных преступлениях.

«Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт», - цитирует его «Интерфакс». Давыдов также отметил, что 65% дел рассматриваются в особом порядке. Он предусматривает признание вины, при котором подсудимому назначается наказание, не превышающее двух третей от максимального.

Давыдов добавил, что СМИ часто критикуют отечественную судебную систему за малое количество оправдательный приговоров. Однако, по его мнению, эта критика напрасна.

Агентство отмечает, что в последние годы число оправдательных приговоров в РФ не достигает и одного процента.