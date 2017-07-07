Подсудимые по делу об авиакатастрофе во Внуково амнистированы

В Москве вынесен приговор двум фигурантам по делу о крушении самолета Falcon 50EX во Внуково.

Солнцевский суд приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и начальника инженерной службы аэропорта Владимира Леденева к четырем и трем годам колонии общего режима соответственно. При этом суд постановил освободить их от ответственности и снять с них судимость в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы, передает РИА «Новости».

Самолет Falcon 50EX разбился во Внуково в октябре 2014 года. Причиной катастрофы стало его столкновение при взлете со снегоуборочной машиной. На борту самолета находились четыре человека – глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери и трое членов экипажа. Все они погибли.

Некоторое время назад стало известно, что компания Unijet, который принадлежал самолет, предъявила фигурантам дела гражданский иск на 514 миллионов рублей. Кроме того, муж погибшей в катастрофе стюардессы подал иск к Внуково на 30 миллионов рублей.

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