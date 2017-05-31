В ООН подсчитали количество жертв конфликта на Донбассе

На юго-востоке Украины с апреля 2014 года погибли две тысячи человек из числа мирных жителей. Еще от семи до девяти тысяч человек получили ранения.

Такие данные приводятся в докладе правления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В документе также отмечено, что с марта по середину мая текущего года на Донбассе погибли 35 мирных жителей и 143 были ранены.

К гибели и ранениям гражданских лиц приводят, как правило, обстрелы и подрывы на минах, говорится в докладе. Примерно три четверти жертв приходится территории, неподконтрольные украинским властям.

Некоторое время назад спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в течение года количество жертв вооруженного конфликта на Донбассе возросло на 120 %.