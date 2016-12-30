В ДНР подсчитали количество жертв конфликта за год
В течение 2016 года в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинских войск погибли 314 человек.
По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в числе погибших трое детей. За год были ранены более 400 человек, из которых 16 – дети.
Он отметил, что режим перемирия нарушался свыше 140 тысяч раз, при этом более чем в половине случаев применялось тяжелое вооружение.
«За год нами было зафиксировано более 100 провокаций, совершенных украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения, связанных с попытками прорыва наших позиций», - цитирует Басурина «Интерфакс».
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