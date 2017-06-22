ООН подсчитала количество наркоманов в мире
Согласно данным ООН, наркозависимостью страдают 250 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет.
Данное количество наркоманов не меняется в течение последних пяти лет, сообщает Regnum со ссылкой на информагентство Ad Hoc News.
В Управлении по наркотикам и преступности ООН отметили, что каждый 10-й из этих 250 миллионов страдают серьезными заболеваниями. Речь прежде всего идет о гепатите С и ВИЧ.
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