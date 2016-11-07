Подрядчик космодрома «Восточный» осужден на 3,5 года за растрату
Гендиректор компании, с которой был заключен договор подряда на выполнение строительных работ на космодроме «Восточный», осужден на 3,5 года лишения свободы за присвоение 1,7 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, договор с подрядчиком был заключен в июле 2013 года, а в октябре-ноябре 2013 года в рамках договора компании было перечислено 2,7 миллиона рублей, из которых фирма отчиталась только за 990 тысяч рублей, а свыше 1,7 миллиона рублей были перечислены на счет другой организации, после чего были обналичены.
Благовещенский городской суд признал гендиректора организации виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщает «Интерфакс».
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