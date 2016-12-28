Подросток задушил 12-летнего мальчика на западе Москвы

В одной из московских квартир по Ломоносовскому проспекту был найден труп 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Как уточняется в материале, на теле ребенка обнаружили следы от удушья.

В убийстве ребенка подозревается 17-летний подросток. В настоящее время правоохранительные органы ведут его поиски, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".