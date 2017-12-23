Подросток без прав устроил смертельное ДТП в Свердловской области

17-летний подросток без водительских прав сбил троих пешеходов в Свердловской области.

Об этом агентству «URA.RU» сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД по региону. Известно, что один из пострадавших погиб.

Происшествие случилось около 03:20 в селе Петрокаменское. 17-летний водитель в трезвом состоянии ехал на машине ВАЗ-2106. Он совершил наезд на троих пешеходов, которые двигались по обочине.

В результате наезда женщина 1972 года рождения умерла на месте до приезда медиков. Двое других пешеходов доставили в больницу. У женщины 1982 года рождения зафиксировали сотрясение головного мозга, перелом левой голени, перелом правого бедра, у мужчины 1975 года – сотрясение головного мозга и перелом левой голени.

В полиции отметили, что участок дороги, где произошло ДТП, был неосвещен.

В октябре 2017 года пьяный мужчина на Lexus насмерть сбил двоих пешеходов в Барнауле.