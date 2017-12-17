Подросток в Москве скончался от удара током из зарядки iPhone
Следственный комитет изучает обстоятельства смерти подростка, который был убит в ванной от удара током при выключении зарядки от iPhone.
Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала ТАСС, что 16-летний юноша был обнаружен мертвым в ночь на 16 декабря в одном из жилых домов в районе Никулино.
«При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружено», - добавила представитель ГСУ.
По предварительным данным, смерть наступила в результате удара током, когда подросток попытался извлечь зарядное устройство из розетки.
7 сентября от удара током на крыше поезда в Уфе погиб студент-второкурсник.
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