Подросток в Москве скончался от удара током из зарядки iPhone

Следственный комитет изучает обстоятельства смерти подростка, который был убит в ванной от удара током при выключении зарядки от iPhone.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала ТАСС, что 16-летний юноша был обнаружен мертвым в ночь на 16 декабря в одном из жилых домов в районе Никулино.

«При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружено», - добавила представитель ГСУ.

По предварительным данным, смерть наступила в результате удара током, когда подросток попытался извлечь зарядное устройство из розетки.

7 сентября от удара током на крыше поезда в Уфе погиб студент-второкурсник.