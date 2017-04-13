Подростку оторвало руку при взрыве пакета в Петербурге

В результате взрыва, произошедшего у библиотеки имени Чернышевского в Санкт-Петербурге, пострадал 17-летний подросток.

Как уточняется в материале, молодому человеку оторвало руку, он находится в реанимации детской больницы №2.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей, чтобы восстановить картину происшествия. Сам подросток ничего рассказать не может, так как находится в состоянии шока.

По предварительным данным, в момент случившегося он был не один. Неустановленный предмет взорвался у него в руках, однако пока неясно, принес ли его сам молодой человек или подобрал на улице, сообщает «Федеральное агентство новостей».