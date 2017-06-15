От подростков не будут требовать клятвы при получении паспорта

Российским подросткам не нужно будет приносить присягу при получении паспорта. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что от подростков не потребуется клятвы, поскольку они же являются гражданами России, сообщает «Интерфакс».

Крашенинников также рассказал, что рабочая группа, занимающаяся подготовкой текста присяги для лиц, вступающих в гражданство РФ, сформулировала основные принципы клятвы: торжественность принесения, личный характер, добровольность, публичность, лаконичность и правовой характер.

Идею о принесении присяги 14-летними россиянами при получении паспорта ранее высказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Свою инициативу она изложила в письме на имя президента России Владимира Путина.

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