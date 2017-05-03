Подростка раздавило плитой от снесенного памятника Ленину на Украине
Несчастный случай произошел в селе Городец Ровенской области Украины, где плитой от снесенного ранее памятника Ленину насмерть раздавило 13-летнего подростка.
По словам очевидцев, местные жители проводили хозяйственные работы вокруг пьедестала, когда тяжелая плита упала и придавила ребенка.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости».
В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику. В рамках этого закона на Украине были демонтированы 1,3 тысячи памятников Ленину.
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