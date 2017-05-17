Два подростка погибли от взрыва гранаты в Дагестане

При взрыве гранаты в Цумадинском районе Дагестана погибло два мальчика.

Взрыв гранаты произошел в частном компьютерном клубе в селе Агвали Цумадинского района, куда ее принес один из подростков, найдя орудие убийства на берегу реки Гадиринка.

По версии следствия, мальчик пришел с ней в клуб, где она случайно закатилась под стол и взорвалась.

В результате погиб подросток, который взял гранату в руки, чтоб посмотреть, еще 11 человек пострадали, сообщает Regnum.

Сегодня в больнице умер еще один мальчик. Он получил ранения, не совместимые с жизнью. У мальчика была черепно-мозговая травма и осколочные минно-взрывные травмы. Спасти его врачи не смогли.