Подразделения армии Южной Осетии вошли в состав Вооруженных сил РФ

В рамках развития отношений между Россией и Южной Осетией министры обороны Сергей Шойгу и Ибрагим Гассиев подписали межправительственное соглашение о вхождении отдельных подразделений армии ЮОР в состав Вооруженных сил РФ.

- Мы, как и раньше, рассматриваем сотрудничество между Россией и Южной Осетией как один из стабилизирующих факторов на Кавказе. В целом нас связывают давние отношения, - цитирует ТАСС выступление Шойгу на церемонии подписания соглашения.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Россия предприняла все усилия для того, чтобы поддержать Южную Осетию, отражающую агрессию противника, и первой признала независимость республики.

- Начиная с 1992 года Россия всегда была рядом с того момента, когда были созданы и введены миротворческие силы в Южную Осетию. На протяжении долгих лет сохранялся мир. При том что все это время с разной интенсивностью шли переговоры по установлению мира или политическому урегулированию тех отношений, которые возникли в результате действий Грузии в прошлые годы, - подчеркнул Шойгу.

По словам главы Министерства обороны РФ, подписано два документа - «передача в подчинение Вооруженных сил РФ части подразделений Вооруженных сил Южной Осетии, а также соглашение по деятельности фелъдегерских служб по линии Минобороны».

- Надеюсь, эти соглашения повлияют на дальнейшее укрепление безопасности в регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году, - подчеркнул Шойгу.

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