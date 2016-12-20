Два подпольных цеха по производству «Боярышника» обнаружены в Иркутске

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили два нелегальных цеха по изготовлению настойки «Боярышника», ставшей причиной массового отравления в Иркутске, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По его словам, в одном из цехов найдены бутылки с «Боярышником» и канистры с техническим спиртом. Один из цехов находился на территории садоводства «Шестая пятилетка» в Иркутске, второй - в соседнем городе Шелехов на базе бывшего молокозавода.

Левченко уточнил, что полиция задержала семь человек, причастные к организации данных цехов, однако не исключил, что вызвавшая массовые отравления жидкость могла быть изготовлена за пределами Иркутской области.

В свою очередь глава регионального управления Роспотребнадзора Алексей Пережогин сообщил, что изготовитель вызвавший массовые отравления жидкостей, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Жертвами отравления настойкой «Боярышника» в Иркутске стали 53 человека. Флаконы с настойкой боярышника, содержащей концентрированный метиловый спирт и антифриз, продавались по всему городу, сообщает «Интерфакс».

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