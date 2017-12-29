Подписан закон об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труд (МРОТ) до прожиточного минимума.
С начала будущего года МРОТ будет поднят до 85% прожиточного минимума, который сегодня составляет 9 489 рублей.
Сравняться эти две величины должны с 1 января 2019 года. МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года, сообщает Nation News. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
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