В МО подписан контракт на строительство моста через Волгу

Дирекция дорожного строительства Московской области заключила договор на строительство моста через Волгу в Дубне.

Стоимость контракта составляет 8,75 миллиарда рублей. Возведением объекта будет заниматься ПАО «Мостотрест».

Строительство будет осуществляться в рамках госпрограммы региона «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Проект финансируется из госбюджета и дорожного фонда МО, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на и.о. главы Дирекции Владимира Локтева.

Протяженность моста составит около двух километров. Он будет четырехполостным, что обеспечит пропускную способность почти в 25 тысяч автомобилей в сутки. На строительство отводится два года.