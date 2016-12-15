В МО подписан контракт на строительство моста через Волгу
Дирекция дорожного строительства Московской области заключила договор на строительство моста через Волгу в Дубне.
Стоимость контракта составляет 8,75 миллиарда рублей. Возведением объекта будет заниматься ПАО «Мостотрест».
Строительство будет осуществляться в рамках госпрограммы региона «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Проект финансируется из госбюджета и дорожного фонда МО, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на и.о. главы Дирекции Владимира Локтева.
Протяженность моста составит около двух километров. Он будет четырехполостным, что обеспечит пропускную способность почти в 25 тысяч автомобилей в сутки. На строительство отводится два года.
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