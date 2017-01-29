Подозрительный предмет возле порта Севастополя оказался муляжом бомбы

Возле морского вокзала Севастополя правоохранители нашли подозрительный предмет. Оказалось, что это муляж, который не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что на площадь перед морским вокзалом закрыт въезд. Полиция обнаружила подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, сообщает "Интерфакс".

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, кинологи и взрывотехники. На данный момент ситуация не представляет опасности. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.